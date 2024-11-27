Google ещё больше урежет в ЕС функционал туристических функций

Для этого Google вернётся к принципу организации поискового дизайна «10 синих ссылок» — упрощённому «ретродизайну», когда результаты поиска выводились в виде простых ссылок, без контекстных объяснений, подробностей об окружающих место назначения объектах и т.п. Сейчас в расширенных результатах в верхней части находятся агрегаторы, а в нижней — карта, как правило, с ссылками на отдельные объявления, где это возможно, исключая агрегаторы из поисковой выдачи. В отличие от этого более простые результаты относятся к агрегаторам, которые, вероятно, оптимизировали свой вывод на первую страницу результатов поиска.

Однако сайты сравнения путешествий не устраивает и такая практика, ресурсы требуют всех уравнять и выводить данные только в виде ссылок. При этом некоторые авиакомпании, гостиничные операторы и мелкие розничные продавцы пострадали: количество бесплатных прямых кликов на бронирование снизилось на 30%.

Представители Google считают, что эти нововведения нежелательны, но для соответствия законам ЕС иного выхода у компании нет. Тогда как многие аналитики считают, что страница поисковой выдачи стала чище и понятнее.