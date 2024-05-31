Google Фото может превратиться в соцсеть с лайками и комментариями

Так, в Google Фото появится «новая страница обмена», ориентированная на принцип работы социальных сетей. Уточняется, что появится лента уведомлений, комментарии и лайки к альбомам и отдельным фото. Инсайдеры говорят, что речь идёт о версии приложения Google Фото для Android под номером 6.85.0.637477501.

В приложении разработчики Google могут заменить текущий значок общего доступа на значок уведомления. При нажатии на новый значок откроется страница «Поделиться активностью», которая фактически выполняет функции ленты уведомлений. На этой странице будут видны лайки и комментарии к альбомам, а также оповещения, если кто-то добавляет фотографии в альбом того или иного пользователя.

Но при этом уверенности, что все эти функции появятся в публичной версии, всё же нет.