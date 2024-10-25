Google Фото научилось определять снимки, обработанные ИИ

Опубликовано 25 октября 2024, 15:581 мин.
Google Фото научилось определять снимки, обработанные ИИМежду прочим, очень полезный инструмент
Google Фото теперь умеет определять снимки, обработанные ИИ. В последнем обновлении, Google Фото начала маркировать визуальный контент, который был изменён с использованием искусственного интеллекта.
Теперь на таких изображениях будет отображаться информация о том, каким именно ИИ-инструментом они были обработаны.
На экране деталей фотографии появится раздел «Информация об ИИ», в котором будет указано, что изображение изменено с помощью генеративного ИИ или является композитом нескольких снимков.
Это нововведение должно повысить прозрачность и помочь пользователям лучше понимать, когда были применены технологии ИИ. Обновление начнёт действовать уже на следующей неделе.