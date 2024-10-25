Google Фото научилось определять снимки, обработанные ИИ

Теперь на таких изображениях будет отображаться информация о том, каким именно ИИ-инструментом они были обработаны.

На экране деталей фотографии появится раздел «Информация об ИИ», в котором будет указано, что изображение изменено с помощью генеративного ИИ или является композитом нескольких снимков.

Это нововведение должно повысить прозрачность и помочь пользователям лучше понимать, когда были применены технологии ИИ. Обновление начнёт действовать уже на следующей неделе.