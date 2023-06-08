Google Фото научился узнавать пользователей по затылку

Google Фото научился узнавать пользователей по затылкуЭто одновременно впечатляет и пугает
Всё больше людей полагаются на Google Фото как на основное приложение для хранения своих фотографий.
На радость всем им сервис стал ещё чуточку умнее. И всё благодаря новой функции, которая может распознать ваше лицо, даже если на фотографии видна только задняя часть вашей головы.
Данная функция была обнаружена, когда одна из пользователей заметила, что Google Фото начал помечать её мужа на всех фотографиях, даже когда он стоял спиной к камере.
Хотя функция ещё не работает в 10 случаях из 10, её точность уже поражает и заставляет задуматься о том, насколько точной она станет в будущем.
В Сети тут же начались обсуждения, является ли эта функция необходимой частью Google Фото? Или же компания могла обойтись без такой мощной и немного пугающей возможности?