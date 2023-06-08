Google Фото научился узнавать пользователей по затылку

На радость всем им сервис стал ещё чуточку умнее. И всё благодаря новой функции, которая может распознать ваше лицо, даже если на фотографии видна только задняя часть вашей головы.

Данная функция была обнаружена, когда одна из пользователей заметила, что Google Фото начал помечать её мужа на всех фотографиях, даже когда он стоял спиной к камере.