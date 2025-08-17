Google готовит автоматическое копирование данных на телефоне в Диск, — инсайдеры

Сейчас Google предлагает два способа создания резервных копий данных на устройствах: для фотографий и видео и для остального контента. Первый способ простой и очевидный и позволяет сохранить все фото и видео в Google Фото. Второй способ предполагает сохранение всех данных на телефоне, таких как настройки, сообщения и данные из приложений. Но это достаточно сложно, и речь не об этом.

Причём данные приложений — это информация, которую хранят сами приложения, но не файлы, которые скачиваются на накопитель в раздел загрузок. Загрузить папку с файлами на Диск можно вручную, но обычно эти файлы не сохраняются в резервных копиях.

Теперь же Google намерена предоставить возможность делать резервные копии и файлов в загрузках. Вероятно, Google будет использовать Диск для хранения этих файлов по тому же принципу, как это происходит с Google Фото для фотографий и видео.

Однако инсайдеры затрудняются ответить, будут копироваться только файлы из загрузок или также те, что находятся в других местах на телефоне. И будут это только документы или другие типы файлов, — пока непонятно.