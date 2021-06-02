В блоге Coinbase сообщается, что после объявления о новой возможности, акции компании выросли на 3,45% — 244 долларов за штуку. При этом сообщается, что пользователи, оплачивающие свои покупки описанным выше методом, смогут вернуть до 4% в виде криптовалютного кэшбэка.

Тем временем цена 1 биткоина составляет 36,6 тыс долларов. Месяц назад его цена была 57 тыс долларов за штуку.