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Google и Apple Pay стало можно использовать для оплаты криптовалютойМожно то можно, но стоит ли?
Несмотря на недавний обвал практически всего криптовалютного рынка, в этой сфере всё же происходят некоторые приятные «движения». Так, например, благодаря бирже Coinbase стало возможным использовать Apple Pay и Google Pay для оплаты криптовалютой.
Для этого достаточно использовать свою карту Coinbase Card, привязав её к одному из платёжных приложений. После этого у вас появится возможность оплачивать различные товары и услуги при помощи цифровых денег.
В блоге Coinbase сообщается, что после объявления о новой возможности, акции компании выросли на 3,45% — 244 долларов за штуку. При этом сообщается, что пользователи, оплачивающие свои покупки описанным выше методом, смогут вернуть до 4% в виде криптовалютного кэшбэка.
Тем временем цена 1 биткоина составляет 36,6 тыс долларов. Месяц назад его цена была 57 тыс долларов за штуку.