Google испытывает такую систему шифрования почты, что прочитать письма не сможет никто, кроме пользователя

Эта функция будут тестироваться на стороне пользователя — от сквозного этот тип шифрования отличается тем, что ключи остаются у администратора. Чтобы принять участие в тестировании, администраторы рабочего сервиса Workspace, связанного с Gmail, должны будут отправить соответствующую заявку.

Само шифрование будет реализовано следующим образом: в письмах пользователи смогут включить эту функцию, нажав на значок замка. При этом шифрование несовместимо с определёнными функциями, которые во время его запуска автоматически выключаются: смайлики, подпись и автоподстановка Smart Compose.

Поддержка нового функционала будут реализована в приложениях для iOS и Android. Кроме того, шифрование будет доступно в «Диске», мессенджере Meet и «Календаре».