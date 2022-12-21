Приложения
22:49, 21 декабря 2022
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Google испытывает такую систему шифрования почты, что прочитать письма не сможет никто, кроме пользователя

Тестирование пройдёт на стороне пользователя

Google объявила о бета-тестировании новой функции шифрования, благодаря которой никто, включая сотрудников компании, не сможет прочитать письма в сервисе Gmail — только пользователь.

Google испытывает такую систему шифрования почты, что прочитать письма не сможет никто, кроме пользователя

Фото: Techcrunch.com

Эта функция будут тестироваться на стороне пользователя — от сквозного этот тип шифрования отличается тем, что ключи остаются у администратора. Чтобы принять участие в тестировании, администраторы рабочего сервиса Workspace, связанного с Gmail, должны будут отправить соответствующую заявку.

Само шифрование будет реализовано следующим образом: в письмах пользователи смогут включить эту функцию, нажав на значок замка. При этом шифрование несовместимо с определёнными функциями, которые во время его запуска автоматически выключаются: смайлики, подпись и автоподстановка Smart Compose.

Поддержка нового функционала будут реализована в приложениях для iOS и Android. Кроме того, шифрование будет доступно в «Диске», мессенджере Meet и «Календаре».

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