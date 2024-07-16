Google изменила дизайн встроенного в Android сканера QR-кодов

Грядущий редизайн, замеченный Android Authority в Google Play Services v24.28.30, изменит пользовательский интерфейс для «большей доступности». Ранее кнопка «Сканировать с фото» располагалась под полем QR-кода, а кнопки, в том числе и управления вспышкой, находились в правом верхнем углу. Новый дизайн объединяет все кнопки непосредственно под полем QR-кода, что повышает удобство использования благодаря «более интуитивному расположению», пишет издание. Кроме того, слегка изменена анимация.

Хотя эта обновленная версия еще не вышла в глобальный доступ, ждать ее осталось недолго.