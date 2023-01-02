Google изменила внешний вид мобильного приложения YouTube

Теперь же её начали получать всё больше пользователей. Сообщается, что она может стать доступной на большинстве смартфонов уже после обновления приложения до последней версии.

Отметим, что данное нововведение объяснялось желанием YouTube снизить нагрузку на глаза при использовании в ночное время. Индикатор выполнения остается красным, когда устройство или приложение находится в светлом режиме.