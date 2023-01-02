Google изменила внешний вид мобильного приложения YouTube

Google изменила внешний вид мобильного приложения YouTubeРанее такой вариант был доступен лишь участникам тестирования
Не так давно YouTube начал тестировать новую функцию для своих Android- и iOS приложений, связанную с изменением цвета индикатора прогресса просмотра видео с красного на серый или белый.
Фото: Tom's Guide
Теперь же её начали получать всё больше пользователей. Сообщается, что она может стать доступной на большинстве смартфонов уже после обновления приложения до последней версии.
Отметим, что данное нововведение объяснялось желанием YouTube снизить нагрузку на глаза при использовании в ночное время. Индикатор выполнения остается красным, когда устройство или приложение находится в светлом режиме.
При этом серый индикатор прогресса постоянно присутствует в портретном режиме, но в ландшафтном появляется лишь на короткий промежуток, а затем исчезает, чтобы обеспечить полноценный просмотр видео.