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15:23, 02 января 2023
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Google изменила внешний вид мобильного приложения YouTube

Ранее такой вариант был доступен лишь участникам тестирования

Не так давно YouTube начал тестировать новую функцию для своих Android- и iOS приложений, связанную с изменением цвета индикатора прогресса просмотра видео с красного на серый или белый.

Google изменила внешний вид мобильного приложения YouTube

Фото: Tom's Guide

Теперь же её начали получать всё больше пользователей. Сообщается, что она может стать доступной на большинстве смартфонов уже после обновления приложения до последней версии.

Отметим, что данное нововведение объяснялось желанием YouTube снизить нагрузку на глаза при использовании в ночное время. Индикатор выполнения остается красным, когда устройство или приложение находится в светлом режиме.

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Фото: Android Police

При этом серый индикатор прогресса постоянно присутствует в портретном режиме, но в ландшафтном появляется лишь на короткий промежуток, а затем исчезает, чтобы обеспечить полноценный просмотр видео.

Источник:Android Police
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