Google изменит дизайн Android-версии браузера Chrome

Этот элемент уже стал неотъемлемой частью языка Material Design и используется в таких приложениях, как Gmail, Google Maps и Google Keep. Теперь Chrome также присоединится к этому списку с новой полезной кнопкой.

FAB, по словам Google, представляет собой «кнопку с высоким акцентом, позволяющую пользователю выполнять основное действие в приложении».

Обычно она размещается в нижнем правом углу экрана и предназначена для выполнения одного, сосредоточенного действия. В Google Keep она используется для создания новых заметок, а в Google Maps — для центрирования карты на местоположении пользователя.