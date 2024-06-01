Google Календарь упростит добавление дней рождения

По словам исследователей, в коде, который ещё находится в процессе разработки, они увидели описание, согласно которому установка дней рождения станет максимально простой. Сейчас в Календаре можно установить день рождения как обычное событие, с ежегодным повторением, и этим такая функция ничем не отличается от установки других событий.

Пользователю приходится заполнять либо пропускать ненужные для дня рождения поля. И если новая функция войдёт в публичный релиз, при установке дня рождения больше не придётся заполнять лишних полей — они попросту исчезнут в интерфейсе.

То есть приложение автоматически вносит необходимые изменения за пользователя. Можно будет установить и год рождения для того, что бы видеть изменения в возрасте интересующего юбиляра.