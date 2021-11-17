Google-карты начнут оценивать количество людей на улицах

По мнению аналитиков Google, новая функция поможет посетителям различных общественных мест, ресторанов и других заведений заранее узнавать о загруженности локации и избегать толпы. Тем более это важно в преддверии новогодних праздников.

Сейчас функция «Загруженность района» вышла в публичное тестирование. Отмечается, что после релиза новой версии Карт, в приложении появится вкладка «Каталог», где пользователи смогут узнать больше информации о сервисе в таких местах, как торговые центры и аэропорты.

Также будут доступны рейтинги и информация о заведениях общепита, подробности о доставке и еде на вынос, графиках работы и т.п.