Google Карты научились называть здания и давать другие ориентиры при навигации

Как отмечает портал Android Police, новый функционал значительно улучшит опыт вождения. В частности, виртуальный ассистент Gemini обеспечит голосовое сопровождение навигации, включая поиск пунктов назначения, достопримечательностей и зарядных станций для электромобилей. Приложение будет предоставлять детальные пошаговые инструкции в ответ на запросы, например, такие как «Есть ли на моём маршруте недорогой ресторан?» При таком запросе ИИ не только ответит на вопрос, но и назовёт заведение и объяснит, где возле него повернуть.

А интеграция с календарём позволит получать актуальные обновления о дорожной ситуации с помощью голосовых подсказок.

Также функция предупреждения о дорожном движении оперативно сообщит о возможных проблемах на пути. К тому же виртуальная лупа на базе Gemini упростит изучение окрестностей непосредственно в приложении Карт.