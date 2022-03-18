Google Карты перестали работать у части пользователей по всему миру

Приложения
Вчера в 22:04
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Google Карты перестали работать у части пользователей по всему мируЖдём восстановления в ближайшее время
Пользователи по всему миру начали жаловаться на недоступность сервиса Google Карты. Представители Google уже успели признать существование проблемы.
Что самое интересное, с ней столкнулись далеко не все — немало и тех, у кого сервис продолжает работать в штатном режиме.
Мы видим сообщения о трудностях с доступом к некоторым службам Google Maps и Google Maps Platform. Наша команда проводит расследование и работает над скорейшим устранением проблемы.
При этом представители компании так и не рассказали, с чем может быть связана проблема. Известно лишь, что она коснулась ряда сервисов, в том числе и внутренних API платформы.
Как скоро Google восстановит работу Карт — неизвестно.