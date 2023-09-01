Google Карты получили новый дизайн

Теперь синий цвет для водоёмов стал намного светлее, а зелёный для природных зон темнее. Дороги теперь серые вместо белых, что делает их более заметными на карте. Все эти изменения сразу же вызывают ассоциации с дизайном Apple Maps.

Серый цвет теперь также используется для автомагистралей, вместо прежнего жёлтого. Жёлтый и бежевый цвета хоть и остались, но теперь они выделены для оживлённых районов. В интерфейсе направлений используется гораздо более темные оттенки зелёного.