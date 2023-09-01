Google Карты получили новый дизайн

Google Карты получили новый дизайнПричём изменения точечные, но заметные
Google Карты обновили свой дизайн, представив новую цветовую палитру фона.
Теперь синий цвет для водоёмов стал намного светлее, а зелёный для природных зон темнее. Дороги теперь серые вместо белых, что делает их более заметными на карте. Все эти изменения сразу же вызывают ассоциации с дизайном Apple Maps.
Серый цвет теперь также используется для автомагистралей, вместо прежнего жёлтого. Жёлтый и бежевый цвета хоть и остались, но теперь они выделены для оживлённых районов. В интерфейсе направлений используется гораздо более темные оттенки зелёного.
Пока что новый дизайн доступен не для всех устройств. Google, возможно, всё ещё находится в фазе тестирования и может внести дополнительные изменения перед широким запуском.
В целом, новый дизайн Google Карт представляет собой комбинацию небольших изменений, которые в совокупности делают интерфейс значительно отличным от прежнего. Это может быть воспринято как попытка Google сравняться с Apple в области картографических сервисов.