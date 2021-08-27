Google Карты рассекретили тайный военный объект недалеко от Москвы

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Сегодня в 15:18
Google Карты рассекретили тайный военный объект недалеко от МосквыРасстояние от находки до столицы РФ составляет всего чуть более 150 км
Современные технологии удивляют. Казалось бы, уже больше десяти лет нам доступны онлайн-карты, но энтузиасты до сих пор продолжают открывать что-то новое с их помощью.
Так, например, любители разыскивать интересные места в Google Картах с сайта UrbexUnderground нашли секретный российский объект по производству взрывчатых веществ. Что интересно, ранее он был подвергнут цензуре на спутниковых снимках.
Если же говорить о самом объекте, то он, как можно увидеть на фото, находится в конце единственного участка дороги длиной почти в 1,5 км. Сообщается, что находка располагается на расстоянии около 160 км от Москвы, т.е. в центральной части России.
Напомним, что ранее в Шотландии предупредили туристов-любителей об опасности использования Google Карт при путешествии по неизвестным местам.