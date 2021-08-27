Google Карты рассекретили тайный военный объект недалеко от Москвы

Если же говорить о самом объекте, то он, как можно увидеть на фото, находится в конце единственного участка дороги длиной почти в 1,5 км. Сообщается, что находка располагается на расстоянии около 160 км от Москвы, т.е. в центральной части России.

Напомним, что ранее в Шотландии предупредили туристов-любителей об опасности использования Google Карт при путешествии по неизвестным местам.