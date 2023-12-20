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00:41, 20 декабря 2023
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Google Карты срочно прекратили показ пробок в Израиле из-за ракетных ударов

Чтобы обезопасить пользователей

В Израиле пользователи Google Карт и навигационного сервиса Waze перестали получать данные о пробках. В картах их не стало ради безопасности людей.

Отображение пробок исчезло после участившихся ракетных обстрелов со стороны Сектора Газа. Но при отсутствии визуализации навигационная информация всё равно обновляется в реальном времени с учётом данных о толпе, а расчётное время прибытия в пункт назначения определяется на этом основании.

Когда отображение пробок вернётся в сервисы, пока неизвестно.

Источник:Reuters
Автор:Андрей Кадуков
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