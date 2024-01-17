Google Maps будет прокладывать маршруты в тоннелях с помощью Bluetooth-маяков

Эта идея не нова, и компания Waze, принадлежащая Google, давно использует Bluetooth-маяки в тоннелях по всему миру. Ранее они были доступны только в приложении Waze, но теперь они помогут водителям в навигации по туннелям и в Google Maps.

Новая функция находится в разделе «Настройки навигации» и разделе «Параметры вождения». Она выключена по умолчанию, но включив ее, вы обеспечите беспрепятственную навигацию в тоннелях, где GPS сигнал ослаблен, повышая точность местоположения, обеспечивая безопасность и отслеживая события в тоннеле в реальном времени.