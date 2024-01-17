Google Maps будет прокладывать маршруты в тоннелях с помощью Bluetooth-маяков

15:45, 17 января 2024
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Google Maps будет прокладывать маршруты в тоннелях с помощью Bluetooth-маяковПока GPS сигнал ослаблен
В приложение Google Maps была внедрена поддержка Bluetooth-маяков, делая навигацию по тоннелям более простой и удобной. Несмотря на то, что GPS кардинально изменил навигацию, тоннели всегда были слабым местом для приложений, таких как Google Maps. Но теперь появилось решение.
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Эта идея не нова, и компания Waze, принадлежащая Google, давно использует Bluetooth-маяки в тоннелях по всему миру. Ранее они были доступны только в приложении Waze, но теперь они помогут водителям в навигации по туннелям и в Google Maps.
Новая функция находится в разделе «Настройки навигации» и разделе «Параметры вождения». Она выключена по умолчанию, но включив ее, вы обеспечите беспрепятственную навигацию в тоннелях, где GPS сигнал ослаблен, повышая точность местоположения, обеспечивая безопасность и отслеживая события в тоннеле в реальном времени.
Источник:9to5google
Автор:Булат Кармак
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