Google может ввести плату за поисковые функции на основе ИИ

Уточняется, что базовые поисковые возможности Google Search останутся бесплатными и доступными всем без исключения пользователям. Останется и реклама — как для всех пользователей, так и для платных подписчиков на продукты Google. На сегодня главная форма монетизации Google — показ рекламы.

Платные поисковые функции на основе ИИ могут появиться в премиальной версии Gmail и Google Документов — использование ассистента Gemini. О других продуктах не говорится.

Но пока вендор думает, и неизвестно, когда соответствующее решение будет принято. Потому что нет гарантии, что и пользователи, и в целом игроки рынка позитивно примут такие новшества.