Google на 10% увеличила автономность смарт-часов посредством новой Wear OS 6

Как было заявлено на конференции Google I/O, автономность увеличилась на 10%. В обновлённой ОС появится выразительный дизайн Material 3 для круглых дисплеев и динамичные цветовые палитры. Плитки получат новый макет для улучшения визуальной согласованности, что сделает их однородными и облегчит быстрый просмотр.

Предварительная версия для разработчиков уже доступна, а общий релиз ожидается в конце 2025 года, хотя точных сроков Google не назвала. Обновление Wear OS 6 нацелено на повышение удобства работы пользователей как за счёт улучшения времени автономной работы, так и усовершенствования дизайна и пользовательского интерфейса.