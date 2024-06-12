Google начал тестировать новый дизайн YouTube

В новом интерфейсе название видео, описание и комментарии расположены справа от проигрывателя, а видео-рекомендации перемещены вниз.

Пользователи YouTube Premium могут первыми попробовать этот экспериментальный дизайн.

Как заметили в 9to5Google, на странице экспериментальных функций YouTube Premium появилась опция «Redesigned Watch Page». Новый дизайн должен облегчить поиск связанных материалов и улучшить взаимодействие с комментариями.

Цель тестирования — собрать отзывы пользователей и улучшить дизайн. Эксперимент доступен пользователям Premium до 1 июля 2024 года. Те, кто примет участие в последующих опросах, получат подарочную карту.

Важно отметить, что это всего лишь тест и отзывы пользователей будут играть ключевую роль в решении, стоит ли внедрять новый дизайн на постоянной основе.