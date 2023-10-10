Google начала активно продвигать новый способ входа — ключи доступа

Войти в свою учётную запись без пароля можно с помощью отпечатка пальца, распознавания лица или одного из способов разблокировки экрана устройства, в частности, PIN-кода.

Но пока полного отказа от паролей не предлагается. К тому же пользователи могут настроить вход по паролям, просто отключив опцию «По возможности не запрашивать пароль».