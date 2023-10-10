Google начала активно продвигать новый способ входа — ключи доступа

18:28, 10 октября 2023
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Google начала активно продвигать новый способ входа — ключи доступаНо паролями пользоваться всё ещё можно
С 10 октября Google начала активно предлагать пользователям новый способ входа в сервисы и приложения — ключи доступа, которые также называют «паролем без пароля». Это альтернатива традиционному входу в учётную запись, призванная полностью заменить пароли.
Войти в свою учётную запись без пароля можно с помощью отпечатка пальца, распознавания лица или одного из способов разблокировки экрана устройства, в частности, PIN-кода.
Но пока полного отказа от паролей не предлагается. К тому же пользователи могут настроить вход по паролям, просто отключив опцию «По возможности не запрашивать пароль».
Источник:The Verge
Автор:Андрей КадуковТеги:
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