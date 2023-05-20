Google начала готовиться к полному отказу от cookie-файлов: 1% пользователей Chrome переведут на новую технологию

Сначала от сторонних cookie будет отключён 1% пользователей Chrome, что позволит разработчикам оценить эффективность новой технологии, которая должна продемонстрировать более предметный и точечный подход к конфиденциальности.

Процесс отключения cookie у части пользователей Chrome начнётся в начале 2024 года, полностью отказаться от этих файлов Google планирует во второй половине года, а полностью изменить технологию безопасности в браузере — в конце 2024.

Как сообщается, Privacy Sandbox позволит управлять своими интересами и группировать их в тематические когорты на основе похожих моделей просмотра. API новой технологии будет реализовано уже в июле этого года в Chrome 115. API станет общедоступным для помощи разработчикам в тестировании работы технологии на реальном трафике.