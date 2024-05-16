Google начала использовать ИИ для защиты Android 15 от киберугроз нового типа

По словам инсайдеров, киберугрозы только усложняются, поэтому существующие механизмы не всегда исправно работают в критических ситуациях. Для улучшения зашиты от изощрённых киберугроз, в том числе от атак нулевого дня, Google внедрила в Android 15 и Play Market новую технологию профилактики и защиты устройств от заражения, основанную на модели ИИ Gemini.

Как отмечается, Android 15 будет ограничивать разрешения приложений, уведомлять пользователей о небезопасных сотовых соединениях и предотвращать атаки социальной инженерии, повышая общую безопасность. В силу открытости Android на уровне всей ОС, благодаря чему на смартфоны можно устанавливать сторонние приложения, включая установочные пакеты, в систему проникают и вирусы.

Для «отсеивания» легитимных продуктов от замаскированных вирусов и приложений с вшитым вредоносным кодом будет использоваться ИИ Gemini; прежде всего для ограничения использования приложениями конфиденциальных разрешений. При анализе на предмет подозрительного поведения проблемное приложение будет отправляться в Google для исследования.

В Android 15 из смартфонов Google Pixel 8 Pro перекочует и функция Gemini Nano для защиты от мошенников. Если ИИ, работающий в режиме реального времени, столкнётся с потенциально фишинговым текстом в переписке пользователя с другими людьми, сразу предупредит об этом.

Пока весь функционал находится на этапе бета-тестирования, но вскоре может быть широко распространён среди пользователей.