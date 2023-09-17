Google начала настырно предлагать войти в учётную запись в режиме Инкогнито

Google начала настырно предлагать войти в учётную запись в режиме ИнкогнитоСлишком навязчиво
Следуя за Microsoft, которая активно продвигает свой браузер Edge и поисковик Bing, Google теперь тоже усиливает свои маркетинговые усилия.
Пользователи сообщают, что при использовании поисковика Google в режиме Инкогнито, на экране появляется большой баннер с призывом войти в учётную запись.
Подобный баннер стал появляться на google.com в последние месяцы и, по всей видимости, уже распространился на всех пользователей. Интересно, что подобное уведомление появляется только при использовании режима Инкогнито в браузерах Microsoft Edge и Google Chrome.
Суть данного нововведения заключается в желании поискового гиганта собирать данные даже тогда, когда пользователи стараются оставаться анонимными.
При использовании режима Инкогнито сложнее отслеживать активность в Сети, но призыв к входу в учётную запись может изменить эту ситуацию.
Кроме того, если игнорировать этот баннер и продолжать пользоваться Microsoft Edge, появляется ещё одно уведомление, на этот раз с предложением скачать Google Chrome.