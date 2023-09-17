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21:07, 17 сентября 2023
1 мин.

Google начала настырно предлагать войти в учётную запись в режиме Инкогнито

Слишком навязчиво

Следуя за Microsoft, которая активно продвигает свой браузер Edge и поисковик Bing, Google теперь тоже усиливает свои маркетинговые усилия.

Пользователи сообщают, что при использовании поисковика Google в режиме Инкогнито, на экране появляется большой баннер с призывом войти в учётную запись.

Подобный баннер стал появляться на google.com в последние месяцы и, по всей видимости, уже распространился на всех пользователей. Интересно, что подобное уведомление появляется только при использовании режима Инкогнито в браузерах Microsoft Edge и Google Chrome.

Суть данного нововведения заключается в желании поискового гиганта собирать данные даже тогда, когда пользователи стараются оставаться анонимными.

Google начала настырно предлагать войти в учётную запись в режиме Инкогнито
© Windows Latest

При использовании режима Инкогнито сложнее отслеживать активность в Сети, но призыв к входу в учётную запись может изменить эту ситуацию.

Кроме того, если игнорировать этот баннер и продолжать пользоваться Microsoft Edge, появляется ещё одно уведомление, на этот раз с предложением скачать Google Chrome.

Источник:Windows Latest
Теги:
#Chrome
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#Google
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#Microsoft
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