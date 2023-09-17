Google начала настырно предлагать войти в учётную запись в режиме Инкогнито

Пользователи сообщают, что при использовании поисковика Google в режиме Инкогнито, на экране появляется большой баннер с призывом войти в учётную запись.

Подобный баннер стал появляться на google.com в последние месяцы и, по всей видимости, уже распространился на всех пользователей. Интересно, что подобное уведомление появляется только при использовании режима Инкогнито в браузерах Microsoft Edge и Google Chrome.

Суть данного нововведения заключается в желании поискового гиганта собирать данные даже тогда, когда пользователи стараются оставаться анонимными.