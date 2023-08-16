Google начала предупреждать об удалении неиспользуемых более 2 лет почтовых ящиков

Если в течение двух лет почтовый ящик Gmail не использовался по назначению или через него не входили на сервисы Google, например на YouTube, аккаунт будет удалён со всем контентом.

Но перед этим пользователь получит как минимум три предупреждения на основную и резервную почту. Практику удаления неиспользуемых два года акаунтов Google начнёт с 1 декабря 2023 года, а новые правила вступили в силу как раз 13 августа.

Чтобы избежать удаления аккаунта, нужно или авторизовываться через него на сервисах Google, или входить на почту хотя бы раз в два года.

«Теперь во всех наших продуктах и сервисах допустимый период неактивности аккаунта Google будет составлять два года. Изменение вступает в силу сегодня (13 августа)», — сказано в сообщении компании.