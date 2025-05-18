Google начала привлекать всё больше платных подписчиков благодаря ИИ

В феврале 2024 года был представлен тарифный план за $19,99 в месяц с доступом к функциям искусственного интеллекта — AI Premium. Google One предложил также уровень подписки для хранения файлов в облаке по более низким ценам и привлёк «миллионы» пользователей.

По сообщениям Alphabet, материнской компании Google, корпорация стремится диверсифицироваться за пределы рекламы, и успешность подписок Google играет ключевую роль в её финансовой стабильности. Аналитики компании считают, что ставка на ИИ себя оправдала, так как благодаря распространению подписки AI Premium, бонусом к которой идёт более выгодное пользование Google One, как раз и стало причиной увеличения подписчиков.

Однако угрозу для компании представляют конкуренты в виде ИИ чат-ботов, например, ChatGPT от OpenAI. Кроме того, внедрение Apple поисковых опций на основе ИИ привело к потере Alphabet $150 млрд рыночной стоимости, что ослабило позиции корпорации на рынке.