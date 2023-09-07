Google начала продавать историю вашего браузера для таргетированной рекламы. Как отключить эту функцию

Описывая это как «Улучшенную конфиденциальность рекламы», новая политика позволяет сайтам использовать историю браузера пользователя для показа релевантной рекламы.

Так, при появлении всплывающего окна с уведомлением о новой политике, Google сообщает пользователям, что «Вы можете внести изменения в настройки Chrome». Однако, если просто закрыть это окно, новая опция останется включенной.

Это вызвало недовольство многих пользователей, которые не хотят, чтобы поисковый гигант использовал их онлайн-активность для увеличения прибыли от рекламы.

К счастью, отключить эту функцию довольно просто. В браузере Chrome перейдите в «Настройки», затем в «Конфиденциальность и безопасность», после чего зайдите в «Конфиденциальность рекламы».

Здесь вы увидите три вкладки: темы рекламы, реклама от сайтов и измерение эффективности рекламы. Просто отключите все три категории.