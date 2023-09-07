Google начала продавать историю вашего браузера для таргетированной рекламы. Как отключить эту функцию

Google начала продавать историю вашего браузера для таргетированной рекламы. Как отключить эту функциюДелается это достаточно просто
В последние несколько месяцев Google активно внедряет новую технологию рекламы в своём браузере Chrome.
Описывая это как «Улучшенную конфиденциальность рекламы», новая политика позволяет сайтам использовать историю браузера пользователя для показа релевантной рекламы.
Так, при появлении всплывающего окна с уведомлением о новой политике, Google сообщает пользователям, что «Вы можете внести изменения в настройки Chrome». Однако, если просто закрыть это окно, новая опция останется включенной.
Это вызвало недовольство многих пользователей, которые не хотят, чтобы поисковый гигант использовал их онлайн-активность для увеличения прибыли от рекламы.
К счастью, отключить эту функцию довольно просто. В браузере Chrome перейдите в «Настройки», затем в «Конфиденциальность и безопасность», после чего зайдите в «Конфиденциальность рекламы».
Здесь вы увидите три вкладки: темы рекламы, реклама от сайтов и измерение эффективности рекламы. Просто отключите все три категории.