Google начала рекламировать ОС ChromeOS Flex для тех, кому не нравится Windows

«Гугловская» бесплатная ОС в отличие от Windows 11 поддерживает практически все устаревшие процессоры, занимает всего 16 ГБ накопителя и требует 4 ГБ оперативной памяти. К тому же скоро Microsoft полностью откажется от поддержки Windows 10, а владельцы старых ПК не смогут обновиться в силу высоких требований грядущей Windows 11 24H2 к «железу», в частности, обновиться не получится из-за устаревших процессоров.

Как раз этим Google и пользуется, показывая преимущества своей ОС на фоне Microsoft. При этом ChromeOS Flex отличается от обычной ChromeOS, потому что построена вокруг браузера Chrome и считается не такой производительной.