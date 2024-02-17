Google начала рекламировать ОС ChromeOS Flex для тех, кому не нравится Windows

Опубликовано 17 февраля 2024, 16:30
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Google начала рекламировать ОС ChromeOS Flex для тех, кому не нравится WindowsУ кого не получится обновиться до Windows 11
Google начала активную рекламную капанию по продвижению своей «лёгкой» операционной системы ChromeOS Flex, поддерживающей старые компьютеры.
«Гугловская» бесплатная ОС в отличие от Windows 11 поддерживает практически все устаревшие процессоры, занимает всего 16 ГБ накопителя и требует 4 ГБ оперативной памяти. К тому же скоро Microsoft полностью откажется от поддержки Windows 10, а владельцы старых ПК не смогут обновиться в силу высоких требований грядущей Windows 11 24H2 к «железу», в частности, обновиться не получится из-за устаревших процессоров.
Как раз этим Google и пользуется, показывая преимущества своей ОС на фоне Microsoft. При этом ChromeOS Flex отличается от обычной ChromeOS, потому что построена вокруг браузера Chrome и считается не такой производительной.