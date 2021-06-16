Google начала шифровать сообщения на Android-смартфонах

По словам представителей Google, теперь ни сама компания, ни какие-либо другие третьи лица не смогут получить доступ к контенту (тексту или медиа) в переписках пользователей. Для этого поисковый Google начал применять Signal Protocol, пишет 9to5Google.

Если вы включите новую функцию, то увидите значок замка над полем ввода текста. Он будет говорить о том, что переписка защищена от доступа извне.

Отметим, что подобное шифрование уже имеется в прочих мессенджерах. В том числе и в Telegram, а также в WhatsApp.