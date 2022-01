Google начала тестирование Android-игр на Windows-компьютерах

Напомним, что соответствующий сервис был анонсирован ещё в конце 2021 года, в рамках игрового шоу The Game Awards. Тогда стало известно, что Google позволит запускать игры из классического Google Play на обыкновенных ПК.

В числе поддерживаемых устройств также заявлены смартфоны, планшеты и компьютеры на базе Chrome OS.

На данный момент тестирование проходит лишь в ряде регионов, а именно в Гонконге, Южной Корее и на Тайване. Участники беты могут попробовать поиграть в такие проекты как Mobile Legends: Bang Bang, Summoners War, State of Survival: The Joker Collaboration и Three Kingdoms Tactic.

Отметим, что Google Play Games for PC создаётся исключительно силами Google — компания Microsoft никакого участия в происходящем не принимает. При этом речь идёт непосредственно о запуске игр на ПК — ни о каком стриминге речи не идёт.