Google начала тестировать кнопку отписки от спама в деловых сообщениях RCS

Сейчас Google тестирует новую кнопку STOP для быстрой и простой блокировки и автоматической отписки от бизнес-сообщений, которые пользователь посчитает спамом. Хотя похожая возможность уже существует: в настоящее время пользователи могут набрать «STOP» в RCS-чате, чтобы отказаться от подписки и пожаловаться на спам.

Но Google ещё более упростит эту функцию, добавив новую кнопку. Это будет заметная кнопка, которая будет отображаться, когда пользователь получает деловое сообщение RCS. Нажатие на кнопку просто отправляет ключевое слово «STOP» в чат, которое используется для отписки от «надоедливых» деловых чатов RCS.

«Это значительно упростит управление непрекращающейся коммерческой рекламой, которую пользователи в некоторых регионах регулярно получают при активации RCS. Компания отправит вам подтверждающее сообщение, но после этого она больше не должна (по крайней мере, теоретически) вас беспокоить», — пишут инсайдеры.