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Google начала тестировать по-настоящему чёрную тему своей поисковой системы

Сейчас функцию тестируют
Компания Google объявила о тестировании обновлённой тёмной темы для своей поисковой системы. Сама функция появилась несколько месяцев назад, а более широкому кругу пользователей для тестирования стала доступна недавно.
Google начала тестировать по-настоящему чёрную тему своей поисковой системы

Примечательно, что ранее под тёмной темой понимался серый цвет интерфейса, но сейчас тема действительно становится чёрной, особенно это будет видно на экранах OLED и AMOLED.

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Чтобы воспользоваться функцией, в случае её доступности, нужно перейти в «Настройки» поисковой системы Google и выбрать параметр «Тёмная тема», после чего страница станет чёрной, если функция недоступна — серой.

По заявлениям Google, функция должна помочь сэкономить заряд батареи устройств с дисплеями AMOLED. Причём настройки доступны как на компьютерах, так и на смартфонах.

Источник: The Verge
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