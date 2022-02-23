Google начала тестировать по-настоящему чёрную тему своей поисковой системы

Чтобы воспользоваться функцией, в случае её доступности, нужно перейти в «Настройки» поисковой системы Google и выбрать параметр «Тёмная тема», после чего страница станет чёрной, если функция недоступна — серой.

По заявлениям Google, функция должна помочь сэкономить заряд батареи устройств с дисплеями AMOLED. Причём настройки доступны как на компьютерах, так и на смартфонах.