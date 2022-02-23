Google начала тестировать по-настоящему чёрную тему своей поисковой системы

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Google начала тестировать по-настоящему чёрную тему своей поисковой системыСейчас функцию тестируют
Компания Google объявила о тестировании обновлённой тёмной темы для своей поисковой системы. Сама функция появилась несколько месяцев назад, а более широкому кругу пользователей для тестирования стала доступна недавно.
Примечательно, что ранее под тёмной темой понимался серый цвет интерфейса, но сейчас тема действительно становится чёрной, особенно это будет видно на экранах OLED и AMOLED.
Чтобы воспользоваться функцией, в случае её доступности, нужно перейти в «Настройки» поисковой системы Google и выбрать параметр «Тёмная тема», после чего страница станет чёрной, если функция недоступна — серой.
По заявлениям Google, функция должна помочь сэкономить заряд батареи устройств с дисплеями AMOLED. Причём настройки доступны как на компьютерах, так и на смартфонах.
Источник: The Verge