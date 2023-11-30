Google начала внедрять обновление дизайна главной страницы Диска для ПК

Изменилась главная кнопка страницы: вместо кнопки «Мой Диск» теперь отображается «Домой». Но главное — обновлённый дизайн служит упрощённому поиску файлов.

Теперь в Диске навигация стала более быстрой, а пользователь получает персонализированные рекомендации, основанные на машинном обучении. При поиске файлов система учитывает открывался ли файл, как давно, проводилось ли редактирование и т.п.

Новый дизайн будет стандартным, когда реализация нововведений дойдёт до логического завершения. Но если пользователь предпочитает старый дизайн, для этого в Диске будет находиться баннер с уведомлением об изменениях.