Google начала внедрять обновление дизайна главной страницы Диска для ПК

21:45, 30 ноября 2023
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Google начала внедрять обновление дизайна главной страницы Диска для ПКНо его можно будет изменить
Google начала внедрять новый дизайн главной страницы своего облачного Диска для персональных компьютеров.
Изменилась главная кнопка страницы: вместо кнопки «Мой Диск» теперь отображается «Домой». Но главное — обновлённый дизайн служит упрощённому поиску файлов.
Теперь в Диске навигация стала более быстрой, а пользователь получает персонализированные рекомендации, основанные на машинном обучении. При поиске файлов система учитывает открывался ли файл, как давно, проводилось ли редактирование и т.п.
Новый дизайн будет стандартным, когда реализация нововведений дойдёт до логического завершения. Но если пользователь предпочитает старый дизайн, для этого в Диске будет находиться баннер с уведомлением об изменениях.
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