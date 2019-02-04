Google начала войну с сайтами-близнецами

Компания Google работает над функцией защиты от «похожих» сайтов в браузере Chrome. Об этом рассказало издание ZDNet.

Браузер сможет выдавать предупреждение, что пользователя одурачили мошенники, и перенаправлять на оригинальный сайт, который на самом деле искал пользователь. Функция тестировалась в ранней сборке Canary браузера с осени и сейчас доступна как экспериментальная опция в стабильной версии Chrome.

Речь идёт о похожих адресах сайтов, набраных с ошибкой случайно или в следствии мошеннических действий. Например, go0gle.com вместо google.com. Часто таких «злобных близнецов» вместо оригинальных сайтов подсовывают мошенники, для получения важной пользовательской информации.

Чтобы получить дополнительную защиту на такой случай, надо ввести в строке адреса chrome://flags/#enable-lookalike-url-navigation-suggestions и активировать опцию.