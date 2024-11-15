Google начнет скрывать вашу почту от «любопытных» приложений

По данным утечек из последней версии Google Play services, Shielded Email поможет пользователям создавать уникальные случайные адреса, которые будут перенаправлять письма на основной почтовый ящик. Эта функция направлена на защиту от онлайн-отслеживания и утечек данных, так как позволяет не раскрывать свой реальный адрес при создании новых аккаунтов.

При этом пользователи смогут в любой момент отключить переадресацию сообщений, если начнется спам. Вероятно, настройки будут доступны через Google Account, а также в приложении для Android, что обеспечит дополнительный уровень контроля.

Функция будет интегрирована с Google Password Manager, что упростит её использование. Однако пока не ясно, будет ли Shielded Email бесплатной или станет частью платных сервисов Google, таких как Google One.