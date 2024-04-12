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Опубликовано 12 апреля 2024, 22:39
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Google начнет удалять ссылки на калифорнийские новостные сайты

Из-за закона
Google объявил о запуске теста для небольшого процента пользователей из Калифорнии, в ходе которого будут удаляться ссылки на калифорнийские новостные веб-сайты. Этот шаг является ответом на планируемый закон о сохранении журналистики в Калифорнии, который предполагает, что Google должен будет платить за ссылки калифорнийцам на новостные статьи.
Google начнет удалять ссылки на калифорнийские новостные сайты

© Ferra.ru

Вице-президент Google по глобальным новостным партнерствам Джаффер Заиди отметил, что тестирование включает удаление ссылок на калифорнийские новостные веб-сайты, потенциально подпадающие под действие закона, чтобы оценить его влияние на опыт использования продукта.

Google также приостановит «дальнейшие инвестиции в экосистему калифорнийских новостей», включая инициативы, такие как Google News Showcase и программы лицензирования для новостных организаций.

Конфликт касается влияния Google на журналистику. Компания получает значительную долю онлайн-рекламы, а издатели остаются с меньшей частью. Поддерживающие законодательный акт утверждают, что он дает издателям возможность более справедливо делить прибыль. В свою очередь, Google утверждает, что уже направляет трафик на сайты издателей и что такие законы выгодны лишь крупным медиаконгломератам.

Источник:The Verge
Автор:Булат Кармак
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#Google
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