Google начнет удалять ссылки на калифорнийские новостные сайты

Вице-президент Google по глобальным новостным партнерствам Джаффер Заиди отметил, что тестирование включает удаление ссылок на калифорнийские новостные веб-сайты, потенциально подпадающие под действие закона, чтобы оценить его влияние на опыт использования продукта.

Google также приостановит «дальнейшие инвестиции в экосистему калифорнийских новостей», включая инициативы, такие как Google News Showcase и программы лицензирования для новостных организаций.

Конфликт касается влияния Google на журналистику. Компания получает значительную долю онлайн-рекламы, а издатели остаются с меньшей частью. Поддерживающие законодательный акт утверждают, что он дает издателям возможность более справедливо делить прибыль. В свою очередь, Google утверждает, что уже направляет трафик на сайты издателей и что такие законы выгодны лишь крупным медиаконгломератам.