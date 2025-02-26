Google начнёт использовать для двухфакторной аутентификации QR-коды вместо SMS

Опубликовано 26 февраля 2025, 09:451 мин.
Google начнёт использовать для двухфакторной аутентификации QR-коды вместо SMSНо полностью от сообщений вряд ли откажутся
Стало известно, что Google планирует отказаться от использования SMS для проверки телефонных номеров при двухфакторной аутентификации. Вендор начнёт использовать QR-коды.
Как это будет выглядеть на практике, пока непонятно, но Google намерена использовать QR-коды для проверки номеров телефонов, «чтобы избежать проблем безопасности». Пользователи будут сканировать QR-коды с помощью камеры своего мобильного устройства, и Google будет проверять номер телефона напрямую у оператора связи.
В некоторых случаях SMS-сообщение может быть отправлено с телефона пользователя на номер Google, поэтому полный отказ от сообщений, вероятно, не планируется.
Однако, если пользователь не имеет доступа к мобильному устройству, запасные методы аутентификации не будут доступны. Требование наличия мобильного устройства остаётся неизменным для получения SMS-сообщений.
Источник:Android Authority
Автор:Андрей Кадуков
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