Google начнёт использовать для двухфакторной аутентификации QR-коды вместо SMS

Как это будет выглядеть на практике, пока непонятно, но Google намерена использовать QR-коды для проверки номеров телефонов, «чтобы избежать проблем безопасности». Пользователи будут сканировать QR-коды с помощью камеры своего мобильного устройства, и Google будет проверять номер телефона напрямую у оператора связи.

В некоторых случаях SMS-сообщение может быть отправлено с телефона пользователя на номер Google, поэтому полный отказ от сообщений, вероятно, не планируется.

Однако, если пользователь не имеет доступа к мобильному устройству, запасные методы аутентификации не будут доступны. Требование наличия мобильного устройства остаётся неизменным для получения SMS-сообщений.