Google начнёт удалять учетные записи пользователей, которые долго не пользовались ее сервисами

Для того, чтобы ваш аккаунт всё же остался цел и невредим, им необходимо хотя бы время от времени пользоваться, сообщает Gizchina. При этом в случае, если такой пользователь превысит лимит в 15 ГБ и не оплатит дополнительное пространство (также в течение 2-х лет), то поисковый гигант всё ещё будет иметь право удалить контент на вышеперечисленных сервисах.

Стоит отметить, что компания всё же сохраняет человеческое лицо и заявляет, что прежде, чем удалить аккаунт, она сообщит его владельцу о своих намерениях. Уведомление придёт в виде напоминания и письма на электронную почту.