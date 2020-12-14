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Google начнёт удалять учетные записи пользователей, которые долго не пользовались ее сервисами
Новая политика вступит в силу уже с 1 июня 2021 года
Некоторое время назад Google объявила об отказе от политики предоставления безграничного облачного хранилища для фотографий в Google Photos. Нововведение вступит в силу с лета 2021 года. А знаете что ещё вступит в силу с лета 2021 года? Правило удаления компанией учётных записей Gmail, Google Drive или Google Photos, которыми не пользуются более двух лет.
Для того, чтобы ваш аккаунт всё же остался цел и невредим, им необходимо хотя бы время от времени пользоваться, сообщает Gizchina. При этом в случае, если такой пользователь превысит лимит в 15 ГБ и не оплатит дополнительное пространство (также в течение 2-х лет), то поисковый гигант всё ещё будет иметь право удалить контент на вышеперечисленных сервисах.
Стоит отметить, что компания всё же сохраняет человеческое лицо и заявляет, что прежде, чем удалить аккаунт, она сообщит его владельцу о своих намерениях. Уведомление придёт в виде напоминания и письма на электронную почту.