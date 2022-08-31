Google нашла причину не пускать соцсеть Трампа в магазин приложений Google Play

Google нашла причину не пускать соцсеть Трампа в магазин приложений Google PlayПока что вся надежда лишь на распространение APK-файлов
И дело не в том, что оно не готово. Просто Google самолично запрещает появляться ему на площадке. «Из-за неэффективной системы модерации контента», как заявил представитель компании.
Что интересно, у более строгой Apple не возникло вопросов к приложению — на iOS оно доступно ещё с 21 февраля 2022 года.
19 августа мы уведомили Truth Social о нескольких нарушениях стандартных правил в их приложении и повторили, что наличие эффективных систем модерации пользовательского контента является условием для запуска любого приложения в Google Play. Мы также выразили Truth Social озабоченность по поводу нарушений политики Play Store, запрещающей такой контент, как физические угрозы и подстрекательство к насилию.
Стоит отметить, что компания-разработчик соцсети ранее обещала обеспечить в Truth Social «увлекательное и свободное от цензуры общение». И не совсем понятно, сможет ли их приложение когда-либо попасть в магазин Google с таким подходом.