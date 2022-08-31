Google нашла причину не пускать соцсеть Трампа в магазин приложений Google Play

И дело не в том, что оно не готово. Просто Google самолично запрещает появляться ему на площадке. «Из-за неэффективной системы модерации контента», как заявил представитель компании.

Что интересно, у более строгой Apple не возникло вопросов к приложению — на iOS оно доступно ещё с 21 февраля 2022 года.