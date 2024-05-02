Google научила браузер Chrome определять и предупреждать пользователей и сайтах со спамом

Google научила браузер Chrome определять и предупреждать пользователей и сайтах со спамомМежду прочим, важная функция!
Это дополнение к уже существующей функции «Проверка безопасности», работающей в фоновом режиме на операционных системах Windows 11 и Windows 10.
Теперь, если сайт или приложение отправляет слишком много уведомлений, особенно без активного взаимодействия с пользователем, в меню Chrome появится соответствующее предупреждение.
Например, если сайт в течение недели отправляет избыточное количество оповещений, пользователь увидит уведомление с предложением заблокировать эти нотификации.
При клике на новое предупреждение, пользователь будет перенаправлен на страницу, где можно выбрать блокировку уведомлений.
В дополнение, Google Chrome помогает защитить данные пользователей, предупреждая о компрометированных паролях, предлагая обновления браузера и управляя разрешениями сайтов, которые больше не используются.
Для доступа к «Проверке безопасности» необходимо открыть настройки Chrome в разделе «Конфиденциальность и безопасность».