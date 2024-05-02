Google научила браузер Chrome определять и предупреждать пользователей и сайтах со спамом

Это дополнение к уже существующей функции «Проверка безопасности», работающей в фоновом режиме на операционных системах Windows 11 и Windows 10.

Теперь, если сайт или приложение отправляет слишком много уведомлений, особенно без активного взаимодействия с пользователем, в меню Chrome появится соответствующее предупреждение.

Например, если сайт в течение недели отправляет избыточное количество оповещений, пользователь увидит уведомление с предложением заблокировать эти нотификации.