Google научила iPhone искать в Сети одежду и прочие предметы по фото

Google научила iPhone искать в Сети одежду и прочие предметы по фотоПопробовать эту и другие возможности можно прямо сейчас
Google объявила о новых возможностях, которые она добавила в iOS-версию браузера Chrome.
Так, например, приложение теперь имеет встроенную поддержку Google Lens, улучшенные переводы и новый вид мини-карты Google Maps.
Внедрение поддержки Google Lens в Chrome на iOS позволит пользователям искать объекты, используя камеру смартфона. Причём открыть её можно прямо из браузера, что упростит поиск растений, одежды и других предметов.
Ранее для этого требовалось отдельное приложение Google, но теперь данная функция будет доступна в непосредственно в Chrome.
Улучшенная поддержка переводов, в свою очередь, позволит переводить выделенные фрагменты текста на страницах, а не только целые страницы, что полезно для многоязычных сайтов.
Отметим, что все эти возможности уже доступны для пользователей Chrome на iOS.