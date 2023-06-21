Google научила iPhone искать в Сети одежду и прочие предметы по фото

Так, например, приложение теперь имеет встроенную поддержку Google Lens, улучшенные переводы и новый вид мини-карты Google Maps.

Внедрение поддержки Google Lens в Chrome на iOS позволит пользователям искать объекты, используя камеру смартфона. Причём открыть её можно прямо из браузера, что упростит поиск растений, одежды и других предметов.

Ранее для этого требовалось отдельное приложение Google, но теперь данная функция будет доступна в непосредственно в Chrome.