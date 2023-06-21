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08:12, 21 июня 2023
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Google научила iPhone искать в Сети одежду и прочие предметы по фото

Попробовать эту и другие возможности можно прямо сейчас

Google объявила о новых возможностях, которые она добавила в iOS-версию браузера Chrome.

Так, например, приложение теперь имеет встроенную поддержку Google Lens, улучшенные переводы и новый вид мини-карты Google Maps.

Внедрение поддержки Google Lens в Chrome на iOS позволит пользователям искать объекты, используя камеру смартфона. Причём открыть её можно прямо из браузера, что упростит поиск растений, одежды и других предметов.

Ранее для этого требовалось отдельное приложение Google, но теперь данная функция будет доступна в непосредственно в Chrome.

Google научила iPhone искать в Сети одежду и прочие предметы по фото
The Verge

Улучшенная поддержка переводов, в свою очередь, позволит переводить выделенные фрагменты текста на страницах, а не только целые страницы, что полезно для многоязычных сайтов.

Отметим, что все эти возможности уже доступны для пользователей Chrome на iOS.

Источник:The Verge
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