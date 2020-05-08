Google научила свое приложение распознавать и оцифровывать рукописный текст

Так, хоть программа уже какое-то время и умела распознавать рукописный текст, но последнее обновление, плюс ко всему прочему, принесло интересную функцию под названием “Скопировать на компьютер”. Благодаря ей можно передать текст со смартфона в браузер Chrome на компьютере, главное не забыть войти под своей учетной записью Google. Таким образом, приложение не только распознает, но и своеобразно оцифровывает написанный вами текст.

Что интересно, обновление уже доступно в приложении Google Lens для Android, правда распространяется оно поэтапно. На iOS вышеописанная функция появится чуть позже.