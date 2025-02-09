Google научила свой ИИ «смотреть» YouTube за пользователя

Как сообщает Techradar, теперь пользователи могут быстро получать искомую информацию, минуя просмотр всего видео. ИИ просматривает ролик и выдаёт лаконичную сводку. Заявлено, что новая функция может быть полезна для экономии времени при исследованиях.

Отмечается, что многие видео на YouTube, например о рецептах, слишком долги и не предоставляют простой список инструкций. Gemini 2.0 Flash сможет просмотреть видео и отправить пользователю нужные инструкции «в считанные секунды». Функцию можно использовать через веб-версию или мобильное приложение Gemini. Это доступно для всех пользователей, независимо от типа учётной записи в Gemini.