Google научила свой ИИ «смотреть» YouTube за пользователя

Опубликовано 09 февраля 2025, 21:001 мин.
Google научила свой ИИ «смотреть» YouTube за пользователяДля быстрого извлечения информации
Стало известно, что Google выпустила обновление своей нейросети — Gemini 2.0. Обновление привнесло в ИИ от Google новую функцию, позволяющую технологии Flash просматривать видеоролики на YouTube и извлекать нужную информацию.
Как сообщает Techradar, теперь пользователи могут быстро получать искомую информацию, минуя просмотр всего видео. ИИ просматривает ролик и выдаёт лаконичную сводку. Заявлено, что новая функция может быть полезна для экономии времени при исследованиях.
Отмечается, что многие видео на YouTube, например о рецептах, слишком долги и не предоставляют простой список инструкций. Gemini 2.0 Flash сможет просмотреть видео и отправить пользователю нужные инструкции «в считанные секунды». Функцию можно использовать через веб-версию или мобильное приложение Gemini. Это доступно для всех пользователей, независимо от типа учётной записи в Gemini.
Источник:Techradar
Автор:Андрей Кадуков
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