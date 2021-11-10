Google научился переводить слова людей с дефектами дикции в понятную речь

Приложение подходит для пользователей с заиканием, дизартрией — дефектом речи, вызываемым ограниченной подвижностью органов речи и другими нарушениями. Таким людям трудно общаться с другими людьми и с голосовыми помощниками в устройствах. Для помощи таким пользователям Google создала приложение Relate, которое при первом запуске просит пользователя повторить несколько раз одну и ту же фразу для анализа специфики произношения.

Сейчас компания набирает бета-тестеров для проверки приложения, поэтому пока известно о двух основных функциях: «Слушать» — запись и переложение речи в текст в режиме реального времени, «Повтор» — переформулировка произнесённого предложения для его новой обработки. После того, как приложение создаст текст на основе речи пользователя, оно переводит его в синтезированную чёткую речь и отдаёт команду голосовому помощнику. Либо можно запустить эту синтезированную речь для других людей.

Сейчас приложение доступно для англоязычных бета-тестеров из США, Канады, Австралии и Новой Зеландии.