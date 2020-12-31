Google научился показывать короткие видео из Instagram и TikTok прямо в поиске

На данный момент функция работает лишь с этими двумя соцсетями, пишет GSMArena. Появится ли поддержка прочих сервисов, пока что остаётся неизвестным. Опробовать просмотр видео внутри поиска могут лишь избранные пользователи, которых определила сама Google. Но в будущем, как это всегда и бывает, функция станет доступна всем желающим. Поисковый гигант пока не сделал официальных заявлений касательно того, когда именно это произойдёт.