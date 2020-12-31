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Google научился показывать короткие видео из Instagram и TikTok прямо в поиске
Такое чувство, как будто компания делает вариацию супераппа внутри поисковика
Среди последних бета-функций Google Поиска была найдена одна необычная возможность. Так, ИТ-гигант научился показывать короткие видео из Instagram и TikTok прямо в поиске, так сказать «не отходя от кассы».
На данный момент функция работает лишь с этими двумя соцсетями, пишет GSMArena. Появится ли поддержка прочих сервисов, пока что остаётся неизвестным. Опробовать просмотр видео внутри поиска могут лишь избранные пользователи, которых определила сама Google. Но в будущем, как это всегда и бывает, функция станет доступна всем желающим. Поисковый гигант пока не сделал официальных заявлений касательно того, когда именно это произойдёт.
Напомним, что чуть ранее Google также добавила в поисковик возможность примерить на себя AR-косметику. При этом поиск компании оказался настолько прогрессивным, что позволил опробовать эту функцию даже мужчинам.