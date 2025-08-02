Google научит свой поисковик определять возраст пользователей на основе ИИ

И если возраст пользователя меньше 18 лет, ему отключат временную шкалу в Google Картах, станут показывать меньше персонализированной рекламы, ограничат доступ к контенту с возрастными ограничениями и приложениям для взрослых в Play Store, а также включат функции цифрового благополучия на YouTube.

В случае ошибки пользователи смогут обжаловать решение, предоставив удостоверение личности. Источник отмечает, что ранее Google уже ввёл подобные меры для YouTube и тестировал технологию на других рынках с положительными результатами.