Google научит свой поисковик определять возраст пользователей на основе ИИ

Опубликовано 02 августа 2025, 21:001 мин.
Google научит свой поисковик определять возраст пользователей на основе ИИКоснётся молодёжь до 18 лет
По сообщениям портала TechCrunch, Google тестирует в США новую технологию на основе машинного обучения для определения возраста пользователей и соответствующей фильтрации контента. Система анализирует данные из учётных записей, включая поисковые запросы и просмотренные видео на YouTube.
И если возраст пользователя меньше 18 лет, ему отключат временную шкалу в Google Картах, станут показывать меньше персонализированной рекламы, ограничат доступ к контенту с возрастными ограничениями и приложениям для взрослых в Play Store, а также включат функции цифрового благополучия на YouTube.
В случае ошибки пользователи смогут обжаловать решение, предоставив удостоверение личности. Источник отмечает, что ранее Google уже ввёл подобные меры для YouTube и тестировал технологию на других рынках с положительными результатами.