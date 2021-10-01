Google научится объяснять, что изображено на картинке. Любой картинке

Как сообщает источник со ссылкой на пресс-релиз Google, поиск будет осуществляться на основе алгоритмов искусственного интеллекта. Для ответа о том, что изображено, нужно будет нажать на иконку объектива и написать интересующий вопрос. Поисковая система предоставит отзывы о сайте, а также исчерпывающие ответы о качестве источника и достоверности предоставленной информации. Все ресурсы будут ранжироваться по степени достоверности.

Также отмечается, что новая модель взаимодействия, поможет пользователям лучше находить определённые товары в большом количестве магазинов.

«В ближайшие месяцы мы представим новый способ визуального поиска с возможностью задавать вопросы о том, что вы видите», — приводит источник выдержку из пресс-релиза Google.