Google наведёт в настройках Android 15 визуальный порядок

По словам инсайдера Мишаала Рахмана, сейчас нет никакой явной логики расположения элементов в разделе настроек, — почему они находятся в определённых местах, а не иначе. Какой-либо явной связи между ними нет, наблюдается некоторая бессвязность.

Но код в новой бета-версии Android 15 говорит о том, что Google может работать на выделении разделов подменю, чтобы они отличались, а для этого будет реорганизована страница настроек верхнего уровня. И если новая структура страницы настроек, подготовленная в коде, войдёт в версию беты для тестирования, обновлённая страница настроек позволит разместить похожие пункты меню рядом друг с другом в визуально разных разделах, что облегчит поиск нужных настроек и опций.

Но бета-версия всё-таки не говорит о том, что эти намерения разработчиков появятся в публичном релизе. И эта информация всё ещё остаётся только инсайдерской.