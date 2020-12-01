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Сегодня 12:06
Google назвал лучшие Android-приложения 2020 года по мнению пользователей
Интересно сравнить результаты этого и прошлого годов
2020-й подходит к концу и различные компании подводят те или иные его итоги. Не остается в стороне и Google - на этот раз поисковый гигант назвал лучшие Android приложения уходящего года. Правда, как это заведено, компания не сама выбрала победителей - это сделали пользователи.
Победители разделены на разные секции, внутри которых также нашлось место различным “номинациям”, пишет 9to5Google. Из известных приложений и игр можно отметить ГВИНТ по вселенной Ведьмака - игра сумела попасть в пятерку лучших в категории “Соревновательные”. Ожидаемо, в числе лучших нашлось место и приложению для видеоконференций Zoom - оно, в связи с мировой пандемией, оказалось одним из самых полезных в уходящем году.
Отметим, что среди “самых-самых” Android-приложений очень много таких, о которых некоторые из нас никогда не слышали. Именно для того, чтобы узнать о них, подобные списки частенько и создаются.