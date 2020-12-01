Google назвал лучшие Android-приложения 2020 года по мнению пользователей

Победители разделены на разные секции, внутри которых также нашлось место различным “номинациям”, пишет 9to5Google. Из известных приложений и игр можно отметить ГВИНТ по вселенной Ведьмака - игра сумела попасть в пятерку лучших в категории “Соревновательные”. Ожидаемо, в числе лучших нашлось место и приложению для видеоконференций Zoom - оно, в связи с мировой пандемией, оказалось одним из самых полезных в уходящем году.

Отметим, что среди “самых-самых” Android-приложений очень много таких, о которых некоторые из нас никогда не слышали. Именно для того, чтобы узнать о них, подобные списки частенько и создаются.